Востоковед Сергей Лузянин: Поворот Европы на восток запоздал

Европа явно прощупывает возможности разворота на восток. Сегодня в Китай прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первый визит главы правительства Соединённого королевства в Пекин за последние 8 лет. А накануне в Дели между Индией и Евросоюзом было подписано соглашение о резком сокращении внешнеторговых тарифов.

Насколько успешным станет экономическое, а, возможно, и политическое сближение Старого Света с ведущими странами Азии? В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Поворот Европы (на восток – прим. ред.) запоздал. И самое главное – что он вынужденный. Связанный с наездом США на Европу. В этом смысле поворот чисто эгоистичный", - отметил он.

