Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС

Шансов на быстрое вступление в Европейский союз у Украины нет. Об этом 28 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил агентству DPA. Её присоединение к союзу в 2027 году он также исключил.

Каждая страна, желающая присоединиться к ЕС, сначала должна выполнить "Копенгагенские критерии" — установить конкурентоспособную экономику в стране и признать все правила сообщества, сказал он.

По словам Мерца, у Киева не получится сделать это быстро. При этом ЕС постепенно пытается приблизить Украину к союзу.

17 января Еврокомиссия начала рассматривать способы быстрого вступления Украины в ЕС. Еврочиновники предложили предоставить Киеву членство с ограничениями на первых этапах, сообщило агентство Reuters.