Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану, сообщает CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый план нанесения ударов по Ирану. Об этом 29 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, американский лидер изучает возможность авиаударов по руководству исламской республики и должностным лицам в сфере безопасности, которые, по его мнению, ответственны за убийства участников протестов.

CNN уточняет, что Трамп не принял окончательного решения. Он рассматривает варианты атак из-за неудавшихся переговоров Вашингтона и Тегерана по ограничению так называемой ядерной программы.

28 января советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Иран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны.