На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

На Камчатке снова ожил вулкан Шивелуч. Столб пепла поднялся на семь километров над уровнем моря.

МЧС предупреждает о возможности выпадения пепла в нескольких населённых пунктах, шлейф уже растянулся на 110 километров. По словам учёных, продолжает расти и лавовый купол Шивелуча, который и приводит к выбросам газа и пара.

Это природное явление не только завораживает своей красотой, но и представляет угрозу для самолётов и вертолётов. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Огненная гора пока закрыта для туристов.