Болонская система в прошлом: что ждет студентов в 2026 году

Российские вузы перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года

Форматы "бакалавр" и "магистр" перестанут существовать, на замену им придут базовое и специализированное высшее образование соответственно.

На базовом уровне студенты будут обучаться от четырех до шести лет в зависимости от специальности.

Специализированное высшее образование – это обновленная версия магистратуры с продолжительностью обучения от одного года до трех лет. Оно будет делиться на на профессиональные, управленческие и исследовательские направления.

Переход на новую систему высшего образования не был спонтанным, к нему готовились с 2022 года, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Студенты, которые уже учатся по старой программе, завершат обучение по тем программам, на которые поступили, подчеркнула парламентарий.