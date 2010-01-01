СМИ узнали о поездках финнов на работу в Россию на фоне закрытой границы

Жители Финляндии продолжают работать в России, несмотря на закрытую границу.

Так, в частности, финны выезжают на работу на Сайменский судоходный канал, который был арендован Финляндией у СССР в 1962 году. В 2010 году договор продлили еще на 50 лет. На территории действует российское законодательство, но инфраструктура принадлежит Финляндии.

"Это обычная работа. Пересек границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию", - рассказал работник местной телерадиокомпании Yle.

Также финны контролируют состояния дорог, оборудование и регулируют уровень воды на арендованном участке.

"За своей собственностью нужно следить при любых обстоятельствах", - подчеркнул руководитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен

В ноябре 2023 года финские власти закрыло пропускные пункты на границе с Россией, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.