Анджелина Джоли закрутила роман с известным актером

Анджелина Джоли минувшим летом отметила 50-летие. Она продолжает сниматься в кино и налаживать личную жизнь после скандального развода с Брэдом Питтом. Ходят слухи, что актриса сейчас встречается с коллегой.

В Сети распространилась информация, что Анджелина Джоли закрутила роман с актером Луи Гаррелем. Артист на восемь лет младше нее, однако это обстоятельство пару не смутило. Анджелина и Луи стали встречаться после того, как снялись в фильме "Кутюр".

Впрочем, интернет-пользователи весьма скептически отнеслись к этой новости. Одни высказали уверенность, что отношения Джоли и Гарреля не более чем слух, специально запущенный для продвижения нового фильма. Другие комментаторы в Сети, напротив, высказали мнение, что Луи Гаррель никак не мог пропустить Анджелину Джоли, зная его страсть к влиятельным женщинам.

Напомним, что год назад актер развелся с известной моделью Летицией Кастой спустя десять лет брака. А до этого он встречался с сестрой Карлы Бруни, актрисой и режиссером Валерией Бруни-Тедески.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>