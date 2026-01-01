Двойную выплату назначат с 1 февраля пенсионерам старше 80 лет

Россияне, достигшие 80-ти лет, с 1 февраля начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии. Выплата увеличится в два раза, ее размер составит 19 169 рублей, приводит ТАСС комментарий доцента кафедры трудового права Московского государственного юридического университета Марии Акатновой.

Юрист напомнила, что повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости достигших 80 лет граждан предусмотрено законом. Кроме того, с достижением указанного возраста пенсионерам положена надбавка за уход: с 1 января ее размер повышен до 1 413 рублей.

С 1 января 2026 года уже был повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Она увеличилась на 7,6% - до 9 584 рублей. В Госдуме ранее назвали размер средней страховой пенсии по старости в 2026 году - около 27 117 рублей.