Кейт Миддлтон сделала с собой такое, чего от нее никто не ожидал

Кейт Миддлтон активно работает после того, как смогла победить рак. Так, супруга принца Уильяма приняла участие в благотворительной прогулке в Национальном парке "Пик-Дистрикт" в Англии.

Она посетила мероприятия благотворительной организации Mind Over Mountains, чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья и показать, как прогулки на свежем воздухе, природа и спорт могут помочь тем, кто сталкивается с травмами и изоляцией.

Для этого Кейт Миддлтон выбрала необычный образ. В частности, принцесса впервые убрала волосы в косу. Такой образ от нее точно никто не ожидал. Кроме того, Кэтрин предпочла обтягивающие коричневые джинсы, тяжелые ботинки в тон, куртку цвета хаки, из приоткрытого ворота которой выглядывал ворот водолазки. Завершали образ глубокая кепка и снуд.

В Сети образ будущей королевы назвали неожиданным и очень выигрышным. Однако нашлись и такие комментаторы, кто снова забеспокоился о здоровье Кейт Миддлтон. По их мнению, она уж очень худая, а "ножки - палочки". Некоторые интернет-пользователи уверены, что состояние здоровья Кэтрин оставляет желать лучшего, однако общественности об этом предпочитают не сообщать, ведь она выполняет свои королевские обязанности.

