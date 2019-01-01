Французов освободили от супружеского долга

Законопроект, освобождающий супругов от обязанности вступать в сексуальные отношения с партнером, подготовили в парламенте Франции. Ожидается, что документ поддержат в Национальном собрании, передадут на рассмотрение в Сенат и примут уже к лету.

По данным агентства AFP, сейчас в законодательстве Франции нет прямого упоминания "супружеского долга". Но есть норма, согласно которой супруги должны "совместно вести семейную жизнь" - эту формулировку некоторые судьи трактуют в том числе как обязанность делить постель.

Вопрос беспокоит французов с 2019 года. Тогда апелляционный суд Версаля принял сторону мужчины, который требовал от жены развода на том основании, что она отказывала ему в близости. Это решение подтвердил и кассационный суд. Однако в январе 2025 года ЕСПЧ встал на сторону жены, решив, что французское законодательство устарело.