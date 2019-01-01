Юлии Началовой исполнилось бы 45 лет: вот как близкие отметят ее юбилей

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Исполнительница хита "Герой не моего романа" свои последние дни провела в больнице, куда попала из-за самой обычной мозоли. Рана не заживала, так как певица страдала от диабета и подагры, началось заражение крови. Врачи настаивали на ампутации, но артистка была категорически против, она боялась потерять свою красоту.

Началовой было всего 38 лет. Похоронили Юлию на Троекуровском кладбище столицы.

31 января известная артистка могла бы отметить юбилей. Ей было бы 45 лет. Журналисты связались с отцом Юлии Виктором Началовым, чтобы узнать, есть ли у близких какие-то планы на этот день.

"Шумных мероприятий не будет. Мы соберемся нашей семьей", - сообщил отец Юлии Началовой.

У певицы осталась дочь Вера. Она пошла по стопам именитой матери и тоже выступает на сцене. Однако, утверждает Виктор Началов, становиться певицей она не планирует, передает "КП".

"Я наблюдал развитие и Юли, и Веры — примерно одинаково. Хорошие задатки музыкальные. Удивительно, как они схожи тембрально! Очень редко бывает, чтобы так точно повторялся тембр. Диапазон такой же. Да всё одинаково вообще… Другое дело, что Юля себя видела певицей, с детства певицей. Вера хотела петь, но мечтала стать артисткой. Поет она чисто и со вкусом. Но и актриса должна хорошо петь. Как Любовь Орлова и многие хорошие актрисы…" - рассказал Началов.

