Путин обсудил создание международной школы "Сириус" в Казахстане

Создание международной школы "Сириус" в Казахстане обсудил Владимир Путин с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелёвой. Встреча прошла накануне поздно вечером.

Проект реализуют по поручению президента по итогам государственного визита в нашу страну Касым-Жомарта Токаева. Уже началось строительство школы в Алма-Ате и разработка программ по математике, физике, информатике, биологии.

Прошёл и "Саммит талантов", на который пригласили детей со всего Казахстана. Владимир Путин выразил уверенность, что такое сотрудничество будет удачным.

"Это по сути то, о чем мы с Касым-Жомарт Кемелевичем договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса". В Казахстане, как и в России, много молодых талантливых детей", - отметил Путин.