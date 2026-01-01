Собянин: В 2026 году в Москве проведут реабилитацию 13 водных объектов

В Москве почти 180 водоёмов привели в порядок за последние 14 лет. И, как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в этом году работы запланированы ещё более чем на 10 объектах.

Среди них - Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский, Тереховский пруды. Кроме того, в разных округах столицы создадут зоны отдыха у воды нового формата. Сделают настилы с шезлонгами и лежаками, полосы из белого песка, установят зонты и навесы для защиты от солнца.

Рядом с пляжами разместят спортивные площадки и детские игровые комплексы. Там, где позволит пространство, появятся беседки, качели и гамаки.