Пассажирский самолет потерпел крушение на севере Колумбии

15 человек погибли в результате крушения пассажирского самолёта на севере Колумбии. Небольшой лайнер перестал выходить на связь через 12 минут после вылета из города Кукута.

Обломки обнаружили в горной местности. Из находившихся на борту не выжил никто. В числе пассажиров были действующий член Конгресса и кандидат в депутаты.

Детали аварии должна установить комиссия. Наиболее вероятной причиной называют неблагоприятные погодные условия. Однако в районе крушения находятся большие заросли коки - там активно действуют наркоторговцы и повстанческие вооружённые группировки.