В Дагестане ликвидировали готовивших теракты боевиков

Два боевика запрещённой в России террористической организации ликвидированы в Дагестане сотрудниками ФСБ. Злоумышленники планировали теракт на железнодорожном участке и религиозном объекте.

Они сами вышли на связь с куратором, дали присягу и сообщили о готовности совершить преступление. По заданию подобрали объекты и подготовили самодельную взрывчатку. При попытке задержания террористы оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём.

Гражданские и сотрудники правоохранительных органов не пострадали. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство - его обезвредили сапёры.