Спортивная драма "Золотой дубль" вышла в прокат

Преодолеть все трудности и добиться невозможной победы. Сегодня в прокат вышла спортивная драма "Золотой дубль", посвящённая одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна.

Под руководством легендарного спартаковца футбольный клуб "Арарат" смог добиться высочайшего результата - сделать "Золотой дубль". За один сезон команда стала чемпионом СССР и обладателем кубка СССР. Это до сих пор это остаётся наивысшим достижением армянского футбола.

Съёмки картины проходили в России и Армении, для воссоздания сцен спортивных баталий были задействованы свыше 700 актёров.