У берегов Севастополя археологи обнаружили часть порта древнего Херсонеса

На один шаг ближе к разгадке тайны античного полиса. У берегов Севастополя археологи под водой исследуют большой каменный вал. Учёные пришли к выводу, что это часть порта древнего Херсонеса. Увидеть скрытые под слоем ила элементы и составить 3D модель помогают уникальные технологии.

Это уникальные кадры подводной части Херсонеса. Под толстым слоем ила и водорослей – булыжники, камни и битая керамика. В мутной воде сразу и не разобрать, что перед глазами рукотворный объект – протяженный вал длиной более 20 и шириной до 12 метров.

"Это разметка, опорная линия нашего исследованного участка и разметка электротомографии, которую мы проводили", - пояснил Андрей Букатов, заведующий отделом подводной археологии Херсонеса Таврического.

Сначала археологи предполагали, что это часть оборонительной стены, но после проведения подробных исследований стало ясно – под водой объект портовой инфраструктуры.

"По итогам этого года мы выявили скопление крупных строительных блоков ближе к берегу, тем самым, скорее всего, оборонительная стена проходила ближе к берегу, а то, что мы исследовали, этот протяжённый вал из камней, возможно, является остатками гидротехнического сооружения мола или причала", - рассказал Андрей Букатов, заведующий отделом подводной археологии Херсонеса Таврического.

Разрушение береговой линии Херсонеса начали фиксировать еще в конце 19 века. Первый директор музея Косцюшко-Валюжинич в отчётах 1895 года перечислял объекты на северо-востоке городища, ушедшие под воду на его глазах – часть уваровской базилики, цистерны, колодец. На юге античного полиса на дне Карантинной Бухты оказались сооружения портового района.

В толще воды археологи обнаружили фрагменты архитектурных деталей, битую керамику. Например, кусочек от черепицы с изображением орла, также есть грузики от рыболовецких сетей предметов, но все они не открывают тайну найденного объекта. Зато можно примерно установить датировку – Средневековье.

Ранее ученые находили здесь фундаменты башен и участок оборонительной линии, скопления якорей и различного корабельного груза, что указывает на стоянку. Но точное место расположения причальных сооружений пока остается загадкой.

С помощью гидроакустических приборов ученые составили детальную карту рельефа. Электротомография - своеобразное УЗИ - позволило обнаружить скрытые участки строительных остатков в грунте. Также на дне Карантинной бухты археологи выставили три сотни маркеров и сделали почти 6 тысяч фотографий, чтобы составить 3D модель подводного объекта.

"Первый участок - это как раз развал. Вал, как мы его называем. А рядом находится участок - там очень хорошо видны в воде участки, развалы обработанного камня", - отметил Евгений Задорожный-Ремарчук, специалист по эксплуатации специального оборудования.

Вот уже более сотни лет ученые пытаются установить масштаб разрушений, точные границы античного полиса и восстановить облик древнего города. И новые исследования помогут решить эту задачу.