Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл детали согласованного с Киевом общего соглашения по гарантиям безопасности Украины. Марко Рубио рассказал о некоторых пунктах плана, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

По словам Рубио, общее согласие с Украиной по этому вопросу достигнуто. Госсекретарь сообщил, что гарантии включают развертывание "небольшого" контингента европейских (преимущественно французских) войск, пишет KP.RU. Гарантии подразумевают также поддержку со стороны США – без которой, подчеркнул госсекретарь, такие меры будут бесполезны.

Украина должна заключить мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности от США. При этом, как отмечал Рубио ранее, гарантии Киеву могут привести к прямому вовлечению США и Запада в возможный конфликт. По словам главы госдепа, важно учитывать этот аспект в свете проблем с военным потенциалом стран НАТО.