У шофера "буханки", в которой погибла туристка из Китая, не было прав

41-летний водитель перевернувшегося на льду Байкала УАЗа никогда не имел водительских прав.

В настоящий момент мужчина задержан. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

О ДТП на Байкале стало известно накануне. Внедорожник, перевозивший 10 туристов, заехал в расщелину во льду и перевернулся. 75-летняя туристка из Китая погибла на месте. Еще двоих пострадавших доставили в Еланцы в Ольхонскую районную больницу. Водитель не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Лед Байкала очень коварен, так как толщина льда везде разная, часто появляются трещины. Выход и выезд на лед вне официальных переправ опасен для жизни", - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.