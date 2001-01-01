Небензя: Гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофической

Успех мирного плана по сектору Газа возможен лишь при неукоснительном уважении интересов и прав палестинского народа. Об этом напомнил на открытых дебатах Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: Москва ожидает от американской стороны конкретики по перспективам размещения в анклаве международных сил. И призвал Израиль не затягивать с выводом войск и поселений с палестинских территорий, а также с выполнением своих гуманитарных обязательств.

"Гуманитарная ситуация в Газе продолжает оставаться катастрофической в условиях тотальных разрушений и ограничений на поставки грузов. Палестинцы продолжают погибать под израильскими ударами, страдать от голода, фактического отсутствия медицинской помощи и доступа к образованию, к которым добавились зимние холода", - сказал Василий Небензя.