Специалисты объяснили, чем опасен просмотр видео на ускоренном режиме

Просмотр видео на ускоренном режиме негативно влияет на память и внимание.

Слишком быстрый поток информации перегружает мозг, а в памяти ничего не задерживается, рассказала "ТВ Центру" психолог Надежда Резенова. Контент воспринимается в искаженном виде.

Человек может стать раздраженным, вспыльчивым и забывчивым. У него снижается концентрация. Для переработки и усваивания информации нужно время, подчеркнула эксперт.

Ранее бразильский психиатр Талес Альберто сообщил, что ускоренный режим у многих людей создает иллюзию экономии собственного времени, но это не так.

"Такие банальные действия, как слушание собеседника, могут начать раздражать. Кроме того, толерантность к скуке и способность глубоко анализировать информацию становятся низкими", - пояснил врач.