Каллас разрешила Киеву территориальные уступки "ради мира"

Чтобы получить гарантии безопасности, Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе, перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

По словам Каллас, если украинцы идут на очень жесткие уступки в территориальном вопросе, то они делают это ради мира для остальной части Украины. Она подчеркнула, что это ждолжныы учитывать и американцы.

Днем ранее глава госдепа США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по мирному плану остается решить территориальный вопрос. Что касается гарантий безопасности для Киева, то, как сообщил госсекретарь, они предполагают развертывание "небольшого контингента" европейских войск. В МИД России неоднократно подчеркивали: сценарий размещения на Украине войск стран НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, передает РИА Новости.