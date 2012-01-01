Тарасов неожиданно ответил на обвинения Бузовой в жестокости: "Когда не забивал, вообще на улице неделю жила"

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Влюбленные закатили грандиозную свадьбу. Однако в 2016 году грянул развод. Оказалось, что спортсмен увлекся другой женщиной.

Расставание больно ударило по Ольге, однако впоследствии способствовало ее популярности. На волне развода Бузова записала первую песню, тем самым запустив музыкальную карьеру. Потом ее стали звать на телевидение. В настоящее время Ольга является одной из самых востребованных артисток и ведущих.

Уже прошло десять лет с момента расставания Ольги с мужем, а она никак не может его забыть. Вот и в новом интервью Лауре Джугелия Бузова снова вспомнила про Дмитрия Тарасова. По словам поющей ведущей, футболист держал ее в ежовых рукавицах и мечтал, чтобы она сидела дома. Кроме того, спортсмен якобы винил Бузову во всех своих неудачах на профессиональном поприще.

Откровения бывшей жены не прошли мимо Дмитрия Тарасова. В своем официальном телеграм-канале он с юмором ответила на обвинения Бузовой. "Через десять лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила…" - с иронией написал спортсмен.

Напомним, что сейчас футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Именно к ней спортсмен ушел от Ольги Бузовой. Анастасия родила Дмитрию четверых детей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>