Бегство главы киевского режима Владимира Зеленского с наворованными богатствами предсказали западные эксперты. Украинский лидер попытается организовать свой побег сразу после завершения конфликта, заявил политический аналитик Алан Уотсон.

Как написал Уотсон на своей странице в социальной сети X, когда война на Украине закончится, Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать. По данным эксперта, за время конфликта два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья. Зеленский же при этом рассчитывает жить за границей на миллиарды наворованных долларов, с которыми сбежит.

Западные эксперты – в частности, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон – считают, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. По их мнению, для начала киевский режим должен признать неизбежность своего разгрома.