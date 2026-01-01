В Кузбассе снова массово умирают люди: на этот раз в интернате

В Кемеровской области за январь в интернате Прокопьевска умерли девять постояльцев.

Умершие – пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната в возрасте от 19 до 79 лет, сообщает Минсоцзащиты Кузбасса. Большинство умерли из-за проблем с сердцем.

"По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов", - заверили в Минсоцзащиты.

Ранее в интернате было зафиксировано массовое заболевание гриппом А. Ситуация находится под контролем региональных властей и надзорных органов.

Ранее в январе стало известно о трагедии в Новокузнецке - за новогодние праздники в роддоме №1 скончались девять младенцев. Четыре дня назад умер 10-й младенец. У всех диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию. Возбуждено уголовное дело, задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением новорожденных и недоношенных детей. Роддом закрыт.