Мощный взрыв прогремел в столице Аргентины

Мощный взрыв прогремел в районе Сан-Фернандо Буэнос-Айреса. Жители рано утром в четверг сообщили о последовавшем крупном пожаре на предприятии компании Otowil. По свидетельствам очевидцев, взрыв затронул соседние дома.

Как пишет газета La Nación, причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы экстренной помощи. Власти отключили подачу электроэнергии в качестве превентивной меры.

Сообщается, что пожар на предприятии затронул также граничащий с ним завод по производству ароматизаторов и отдушек S. A. В нескольких расположенных по соседству домах загорелась кровля. Жители муниципалитета делятся в соцсетях шокирующими фотографиями взрыва.