Россиян предупредили о новой волне магнитных бурь

Магнитные бури снова обрушатся на Землю. С неблагоприятным прогнозом выступили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как сообщили ученые в Telegram, пока вспышечная активность низкая. Хотя в ночь на 29 января жителям Санкт-Петербурга удалось увидеть полярное сияние и световые столбы. В течение суток возможен выход на видимую с Земли сторону Солнца активных областей с обратной стороны светила, ответственных за сильные вспышки 24 января.

По прогнозам специалистов, в связи с этим ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек. Пока неясно, до какого уровня он может подняться. Это станет понятно, когда эти области Солнца полностью окажутся в поле зрения.