В Госдуме обсудили развитие легкой промышленности

В Госдуме сегодня прошли парламентские слушания о развитии лёгкой промышленности. В них приняли участие депутаты нижней палаты парламента и руководители профильных министерств и ведомств.

Обсуждали меры господдержки, практический опыт регионов, проблемы и решения, которые способствовали бы укреплению технологического суверенитета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость возрождать предприятия и поддерживать отечественных специалистов.

Подробно говорили о текстильной отрасли. Володин напомнил об указе президента, согласно которому форма наших военнослужащих с начала этого года должна быть только российского производства. В связи с этим Госдума попросит Счётную палату проконтролировать состояние сектора.

"Армия должна быть одета и обута в нашу российскую форму. Эта задача стоит перед текстильщиками, швейниками, обувниками и никак иначе. Задача Госдумы - обеспечить законодательное поле для этого. А также через парламентский контроль сделать всё для того, чтобы это производилось в России", - отметил Вячеслав Володин.