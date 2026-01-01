СК возбудил дело после гибели пациентов в интернате Кузбасса

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти девяти пациентов в психоневрологическом интернате в Прокопьевске (Кемеровская область).

Статья - "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что из-за халатности персонала в интернате распространилась инфекция. Признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих. Трое из них умерли, так как их состояние здоровья ухудшилось вследствие заболевания. Причины смерти еще шести человек в настоящий момент выясняются.

В интернате работают следователи. Они проводят допросы и изымают необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причину и пути распространения инфекции.

Ранее в Минсоцзащиты Кузбасса рассказали, что за январь 2026 года умерли девять пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната в возрасте от 19 до 79 лет. По каждому случаю проводится проверка. Сообщалось, что среди проживающих в доме-интернете было зафиксировано заражение гриппом А.