Матвиенко указала на значение нравственного воспитания человека

Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят сегодня в Совете Федерации. Также в верхней палате парламента открылась выставка восстановленных икон Донбасса из Свято-Петропавловского кафедрального собора, которые после реставрации вернут в храм.

Вместе с сенаторами в пленарном заседании участвует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди главных тем - просвещение и нравственность, которые, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в условиях современных вызовов приобретают особое значение.