Матвиенко указала на значение нравственного воспитания человека

Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят сегодня в Совете Федерации. Также в верхней палате парламента открылась выставка восстановленных икон Донбасса из Свято-Петропавловского кафедрального собора, которые после реставрации вернут в храм.
Вместе с сенаторами в пленарном заседании участвует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди главных тем - просвещение и нравственность, которые, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в условиях современных вызовов приобретают особое значение.
"Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности в полной мере сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель сделать всё, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян", - отметила Матвиенко.