В Балашихе начались задержания после пожара в незаконном хостеле

В Балашихе задержана представитель собственника дома, где в минувший вторник произошёл пожар, в результате которого погибли четверо граждан Кубы, еще несколько человек пострадали, в том числе подросток, он в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Установлено, что почти год дом использовали как незаконный хотел, заселяли туда иностранцев, которые находились в стране незаконно.

Более того, здание не было оборудовано системой противопожарной системой. 51-летняя женщина дала признательные показания.