Школы Москвы смогут выбирать цветовой баланс при реконструкции

В этой школе цвет не только говорит о настроении, но и может на него влиять. Особенно, если это цвет стен, парт и даже шкафчиков, которые окружают ребенка каждый день. Образовательный центр "Протон" недавно обновили по программе мэра "Моя школа". Педагоги уже заметили, что после ремонта в ярких светлых пространствах дети и учатся по-другому.

"Ребята быстрее включаются, они меньше устают, потому что сконцентрированы на задачах. Голубой, светло-зеленый, бежевые тона способствуют сосредоточенному вниманию на тех задачах, которые ставит учитель во время урока", - рассказал Яна Журавлева, учитель начальных классов образовательного центра "Протон".

Такой эффект - не случайность. Это работа команды дизайнеров и психологов. Для московских школ они подготовили несколько вариантов оформления: не только бирюзовый, но и оранжево-зеленый, и желто-зеленый. Каждый цвет выполняет свою задачу.

"Школа будущего - это такая школа, мотивирует и вовлекает ученика, мы постарались сделать пространства интересными, насытили их интересной мебелью. Цветовые решения выбраны спокойными цветами светлыми, и изредка дополняются цветовыми акцентами", - рассказал начальник управления качества и стандартизации Дирекции инфраструктуры ДОНМ Сергей Антонов.

Но программа "Моя школа" - это не только про цвет. Это полное переоснащение. Вместо обычных кабинетов - высокотехнологичные лаборатории. Вместо темных актовых залов - светлые многофункциональные атриумы. Здесь от предыдущего здания лишь коробка, внутри изменилось абсолютно все - от инженерных систем до кабинетов с мебелью и оборудованием.

"Мы получили сверхсовременное здание, в котором детям по-настоящему хочется учиться. У нас появилась новая лаборатория научная, в которой у детей появляется возможность экспериментировать, творить проекты, разрабатывать с учителями. Появилось новое оборудование, новые компьютерные классы", - отметила директор школы Самира Караханова.

Уже 55 школ в столице получили такое обновление. И десятки новых зданий будут модернизироваться каждый год, чтобы цвет настроения всегда был на отлично.