Подорвавшая здоровье Лариса Долина не бережет себя: вкалывает как лошадь

Минувший год для Ларисы Долиной выдался очень тяжелым. Артистка потеряла не только квартиру, но и уважение поклонников. После скандала с продажей недвижимости на концерты певицы мало кто хочет идти. Разумеется, это серьезный стресс. И все пережитое не добавило здоровья народной артистке России.

Еще несколько лет назад исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что у нее некая "невротическая" болезнь, связанная с суставами. Одолевали артистку и другие недуги, но Долина ни разу не отменяла концертов из-за плохого самочувствия. Пару лет назад певица выступала на обезболивающих. Оказалось, что у нее тогда была повреждена трахея.

Директор певицы Сергей Пудовкин в недавнем интервью прямо заявил, что сильнейший стресс подорвал ее здоровье. Однако Лариса Долина продолжает работать. Более того, она сильно загрузила свой график. Теперь поклонники беспокоятся, что артистка не бережет себя и "вкалывает как лошадь".

Так, стало известно, что количество запланированных концертов певицы увеличилось втрое. Если в начале года в расписании Долиной на первые шесть месяцев значилось лишь семь концертов, то к концу января их число достигло 21. При этом изначально в графике не было ни одного большого сольного шоу, а теперь их запланировано целых шесть, передает РИА Новости.

