Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал виновных в разрушении промышленности Европы. Глава РФПИ прокомментировал ситуацию в ЕС в соцсети X.

По словам Дмитриева, промышленность в ЕС уничтожают "трудолюбивые" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Спецпредставитель президента процитировал пост пользователя со статистикой по химической отрасли ЕС.

В соцсети был приведен доклад Европейского совета химической промышленности. В документе отмечается, что с 2022 года Европа потеряла 9% своих мощностей по производству химической продукции. Работы лишились в общей сложности около 20 тысяч человек.