Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии аддитивных технологий в Москве. По его словам, столичные разработки в сфере 3D-печати востребованы по всей стране.

"Аддитивные технологии очень важны: они снижают массу изделий, оптимизируют расход материалов, сокращают сроки производства. При этом продукцию можно изготавливать по индивидуальным размерам, сложной формы, из вторичного сырья и на собственной производственной площадке", — отметил Собянин.

На текущий момент оборудованием для аддитивных технологий занимаются более 25 московских организаций.

Ранее сообщалось, что на открывшейся в "Экспоцентре" выставке особое внимание уделили 3D-печати. Эта сфера становится одной из самых перспективных для развития отечественного производства.