"Радиостанция Судного дня" передала три слова за 10 минут

"Радиостанция Судного дня" 29 января начала вещание в 11:57 по московскому времени. УВБ-76 за десять минут передала два сообщения, в том числе редчайшую двойную шифровку, состоящую из двух слов вместо одного.

Как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", первая передача содержало слово "стояк". Спустя десять минут, в 12:07 по московскому времени, в эфире прозвучали слова "дернолорд" и "паяние". Подчеркивается, что ни одно упомянутых слов не встречалось в прошлых передачах радиостанции.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. Радиолюбители назвали ее "жужжалка" - за характерное жужжание, которое занимает большую часть эфира. Время от времени станция передает закодированные сообщения.