Без помощи Собчак не обошлось: Бледанс прямо объяснила, как Богомолов оказался на посту Золотовицкого

На днях министр культуры России Ольга Любимова объявила, что после смерти Игоря Золотовицкого место ректора Школы-студии МХАТ займет Константин Богомолов. Однако его назначение многие не приняли.

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против Богомолова на посту ректора. По их мнению, преемником Золотовицкого может стать только тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии.

Актриса Эвелина Бледанс прямо заявила, что Богомолову помогла протекция влиятельной жены, журналистки Ксении Собчак, передает "Звездач". "Жены издревле помогают мужьям. Конечно, не без помощи Ксении Собчак получено это место. Быть руководителем таких важных для театра букв, как МХАТ — это большой и очень ответственный пост. Принять его — большая сила и смелость. Я думаю, что это не последнее назначение, и все еще будет меняться. Поэтому, кто в итоге станет ректором, покажет только жизнь и время", - рассуждает Бледанс.

Борис Щербаков высказал мнение, что Константин Богомолов скоро покинет пост, сообщает Teleprogramma.org. "Я думаю, что это ненадолго. Это не его место. У него не будет времени, у него же два театра. Я вообще не понимаю, почему один режиссер на два театра! Толку никакого не будет", - отрезал актер.

Не остался в стороне и Валерий Баринов. Он отметил, что Богомолов "интересно работает", но в качестве ректора Школы-студии МХАТ актер его не видит. "У него интересные эксперименты, но мне они не близки. Я его не очень понимаю. Назначать его ректором, думаю, это неверное решение", - заключил артист.

Эмоциональнее всех пока высказался Никита Джигурда. "Назначить Костю Богомолова ректором школы-студии МХАТ – это все равно, что матерого извращенца назначить ректором школы создания настоящих мужчин. Или, как в басне, впустить лису в курятник", — заявил Никита.

Отметим, что ранее против назначения Константина Богомолова выступили Юлия Меньшова, Андрей Бурковский, Дмитрий Певцов, Марьяна Спивак и другие.

