Кудрявцева раскрыла секрет пьющей Наташи Королевой: "Там самогон, сало"

Популярная ведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон стали гостьями программы Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай!". Подружки среди прочего сообщили о том, как записали песню с Наташей Королевой. Гордон и Кудрявцева сошлись с заводной певицей, однако отметили одно обстоятельство - Наташа любит выпить.

"Я не пью, я очень скучная подруга… А иногда хочется мордой в салат, натворить какую-то дичь!" — призналась Кудрявцева.

Ей вторит и Катя Гордон. По ее словам, она, в отличие от приятельницы, может пропустить рюмочку-другую, но с возрастом все меньше.

"Там лейся лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало", - не удержавшись от откровения, сообщила Лера Кудрявцева.

Теперь в Сети бурно обсуждают слова подружек. Многие комментаторы считают, что популярная ведущая не должна была раскрывать секрет Наташи Королевой, поскольку это "ее личное дело". Другие же интернет-пользователи высказали мнение, что телеведущая "ничего такого" не рассказала. Некоторые комментаторы и вовсе высказали точку зрения, что в шоу-бизнесе многие выпивают.

