Россия и Украина впервые в этом году провели обмен телами погибших солдат

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тысячу тел солдат ВСУ. Российская сторона получила 38 тел погибших бойцов, сообщил в Telegram помощник президента России Владимир Мединский.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что после переговоров в Стамбуле в процессе обмена Россия передала Украине более 11 000 тел бойцов ВСУ. Российская сторона получила 201 тело погибших военнослужащих. Кроме того, на родину вернулись с каждой стороны почти 2500 пленных.

Предыдущий обмен телами погибших в рамках стамбульских договоренностей состоялся 19 декабря. Тогда Россия передала Украине 1003 тела военнослужащих ВСУ, получив 26 погибших российских солдат.