Путин принимает в Кремле президента ОАЭ

Владимир Путин принимает сегодня в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов. Днём самолёт Мухаммеда Аль Нахайяна приземлился в Москве.

Визит носит статус официального. В программе - встреча лидеров за рабочим завтраком и переговоры с участием делегаций. Как заявили ранее в Кремле, в центре внимания - ключевые направления двустороннего сотрудничества, ситуация на Ближнем Востоке и другие наиболее актуальные вопросы международной повестки.

Российский лидер в ходе встречи отметил, что ценит вклад Абу-Даби в проведение контактов по урегулированию, а также обменов между Москвой и Киевом.

Президент также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, указав, что считает ключевым создание полноценного палестинского государства.