Автоинспектор в одиночку помог забраться в горку огромной фуре

Кадры, которые уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Автоинспектор в одиночку помогает забраться в горку огромной фуре, которая забуксовала на снегу. Были даже предположения, что видео создано искусственным интеллектом. Но оказалось, что всё было по-настоящему. При этом немало вопросов возникло к напарнику инспектора, который не помогал ему толкать фуру, а спокойно шел сзади. Но и этому нашлось объяснение.

"Напарник берег меня, все же транспортное средство толкаешь, возможно сход назад пойдет, он контролировал, потому что я в этот момент был занят. Он придерживал еще транспортные средства, которое сзади ехали. Я занимаюсь рукопашным боем, тяжелой атлетикой, плаванием, сами понимаете, работа у нас непростая и преступников бывает задерживаем, во всех моментах надо успеть и преуспеть", - рассказал Роман Ралькевич, госавтоинспектор.