Населенный пункт Белая Береза в Сумской области – под контролем российской армии. Его освободили подразделения группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В военном ведомстве также сообщили, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в Сумской и Харьковской областях. Киев потерял на этом направлении свыше 90 военнослужащих, уничтожен склад боеприпасов и станция РЭБ.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение предприятию украинского ВПК. Целью удара стали также станции РЭБ, склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбила 111 украинских беспилотников.