Лавров оценил смену формата переговоров в Абу-Даби

Российские переговорщики свое дело знают, убежден Сергей Лавров. Глава МИД России оценил смену формата переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

По словам Лаврова, переговорщики с российской стороны в Абу-Даби будут продолжать общаться в любом формате. Российский министр прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио. Глава госдепа сказал на слушаниях в сенате, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию будет двусторонним – он пройдет без участия США, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Представитель Кремля исключил вероятность того, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине продлится несколько дней.