Брюс Уиллис не понимает, что неизлечимо болен

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили скорую смерть голливудскому артисту. Однако тот действительно крепкий орешек. Брюс не только не сдается, но даже в этом году справил юбилей. Артист старается вести активный образ жизни и выбирается на прогулки, его сопровождает помощник.

В подкасте Conversations with Cam молодая супруга Уиллиса Эмма рассказала о том, как себя сейчас чувствует актер. По ее словам, Брюс не понимает, что у него деменция.

"Он так и не связал факты воедино, что у него эта тяжелая болезнь. Думаю, в этом одновременно и благословение, и проклятие. Брюс не знает, как тяжело нам всем приходится, но он бы и не хотел видеть нашу боль. Он не понял, что серьезно заболел, и я этому очень рада. Рада, что он об этом не знает", - призналась Эмма.

