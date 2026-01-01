В начавшемся 2026 года конфликт между Россией и Украиной может развиваться по нескольким линиям. Их перечислили американские журналисты.

Как пишет The Wall Street Journal, наиболее вероятным сценарием является продолжение боевых действий на фоне переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта. Хотя диалог идет, фундаментальные противоречия между Москвой и Киевом сохраняются, в том числе в ключевом территориальном вопросе.

Вторым сценарием издание называет полное истощение военных возможностей Украины из-за нехватки личного состава и превосходства России в беспилотных технологиях. В США указывают на то, что у украинских военных нет передышки уже несколько лет, а "лишенные энтузиазма новобранцы все чаще дезертируют". Это заставит Киев, по версии WSJ, принять соглашение на невыгодных условиях при наличии слабых гарантий безопасности от США.

В третьем варианте боевые действия продолжатся, причем западные союзники киевского режима отреагируют на требования Украины усилить экономическое и военное давление на Россию.

Ранее бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается крайне трагично. На этом фоне Зеленский может "отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль".

Между тем помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с киевским режимом, однако они должны быть хорошо подготовлены — возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна быть ориентирована на достижение конкретных позитивных результатов.