Бывший муж выступил с трогательной речью на прощании с Вероникой Ганич: "Спасибо тебе"

25 января не стало актрисы, ведущей Вероники Ганич. Ей было 59 лет. Артистка боролась с онкологическим заболеванием, однако предпочитала не распространяться об этом.

Впрочем, в близком кругу знали о смертельно опасном недуге ведущей. По словам коллег, Вероника держалась из последних сил, старалась не подавать виду, вела себя очень мужественно и никогда ни на что не жаловалась.

Сегодня, 29 января, в Москве проходит церемония прощания с Ганич. Близкие, друзья, родные, коллеги собрались в Прощальном зале Николо-Архангельского крематория, чтобы почтить память популярной ведущей.

С трогательной речью выступил бывший муж Вероники Константин Ганич. От него она родила сына Михаила. Он отметил, что именно наследник занимался организацией похорон актрисы.

"Ты сделал все, как просила мама. Во-первых, то, как ты за ней ухаживал, то, как ты все организовывал… Болезнь всегда много внимания требует при том, что она человек сильный, всегда старалась, чтобы меньше об этом людей знало и не хотела, чтобы знали. Но, Миш, ты молодец. Самое главное, хочу сказать, что она хотела быть похороненной на этом кладбище. И вот сын — красавец, молодец. Спасибо тебе", - высказался Ганич.

При этом он отметил, что Вероника мечтала о внуках, но так их и не дождалась, передает Starhit.

Напомним, Вероника Ганич окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она работала на телевидении, а также снималась в сериалах и в полнометражных фильмах.

Ее партнерами были Олег Басилашвили, Александр Фатюшин, Роман Мадянов и другие звезды советского и российского кино. В последнее время она работала над своим гастрономическим проектом "География на вкус".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>