Система власти Зеленского начала трещать по швам

Система власти Зеленского начинает трещать по швам. Украинский лидер сталкивается с самой серьезной внутриполитической обстановкой на Украине с момента начала конфликта, пишет немецкое издание Welt.

Авторы отмечают, что Зеленский, как правило, гарантированно получает аплодисменты на официальных мероприятиях в Европе. При этом ситуация на Украине становится все напряженнее и неуютнее.

Издание перечисляет главные причины внутриполитической напряженности в стране. Эксперты считают, что виновны в этом коррупционные скандалы, кадровые перестановки в правительстве и рост влияния политических противников Зеленского.