Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского в ОАЭ

Российская сторона, обсуждая потенциальную встречу главы государства Владимира Путина с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, пока рассматривает как место ее проведения только Москву. Об этом заявил в четверг, 29 января, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомнив о не раз озвученном приглашении Зеленскому приехать в Москву, если он действительно готов лично общаться с Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента России назвал неуместными "эвентуальные рассуждения" о каком-либо ином месте встречи.

ОАЭ как потенциальная площадка для такой встречи не рассматривается, тем более что переговоры по мирному урегулированию, проводившиеся в Турции и проходящие сейчас в Абу-Даби, не являются преемственными — они разные по своей сути, подчеркнул Песков.

В Кремле также рассказали, что на приглашение приехать в Москву киевский режим и его руководитель Зеленский пока никак не реагировали, сообщает ТАСС.