Названа причина массового отравления детей в тюменской школе

Гороховый суп мог стать причиной массового отравления учеников школы в Тюменской области. Об этом сообщили родители пострадавших, передает Telegram-канал "Shot проверка".

По рассказам родителей, перед вспышкой заболевания в школьной столовой давали суп. Состояние детей ухудшилось после приема пищи. Учащиеся начали жаловаться на боль в животе и другие симптомы отравления.

О массовом заражении кишечной инфекцией в селе Онохино стало известно ранее 29 января. Пострадали 116 детей. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, остальные 115 школьников лечатся амбулаторно. Официальной информации об источнике кишечной инфекции пока нет.