Глава ГРУ Костюков впервые высказался о переговорах в Абу-Даби

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби, впервые дал комментарии о ходе диалога.

Как заявил Костюков журналисту Павлу Зарубину, атмосфера на переговорах конструктивная, при этом "все всё понимают" в самом прямом смысле. Дальнейшие разъяснения не последовали. Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале Зарубина.

При этом в эфире радиостанции "Маяк" в ответ на вопрос о том, сложнее ли будет вести переговоры с украинцами без участия Соединенных Штатов, адмирал риторически поинтересовался: "А когда было легко?"

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжатся, но в новом раунде не примут участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Этот новый раунд запланирован на воскресенье, 1 февраля.